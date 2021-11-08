Тбилиси, , 20:06 — REGNUM Грузинская оппозиция готова продолжать свой митинг в центре Тбилиси на протяжении всей ночи, сообщает 8 ноября грузинский телеканал «Формула».

Протест Nathan Keirn

Об этом заявила недавно публично отказавшаяся от своего мандата депутат парламента от оппозиционного «Единого национального движения» Анна Цитлидзе.

«Правительство думает, что кто-то из нас устанет. Пока главным эпицентром будет площадь Свободы. Сегодняшняя ночь покажет, что мы предпримем. Самое главное, мы точно знаем, чтобудем стоять здесь ночью на улице. И этот процесс не остановится, мы не веренёмся домой, пока грузинский народ не вернётся на выборы», — сказала Цитлидзе.

Напомним, что массовая акция грузинской оппозиции началась сегодня в центре Тбилиси.