Оппозиция намерена всю ночь митинговать в центре Тбилиси
Тбилиси, 8 ноября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Грузинская оппозиция готова продолжать свой митинг в центре Тбилиси на протяжении всей ночи, сообщает 8 ноября грузинский телеканал «Формула».
Nathan Keirn
Протест
Об этом заявила недавно публично отказавшаяся от своего мандата депутат парламента от оппозиционного «Единого национального движения» Анна Цитлидзе.
«Правительство думает, что кто-то из нас устанет. Пока главным эпицентром будет площадь Свободы. Сегодняшняя ночь покажет, что мы предпримем. Самое главное, мы точно знаем, что будем стоять здесь ночью на улице. И этот процесс не остановится, мы не веренёмся домой, пока грузинский народ не вернётся на выборы», — сказала Цитлидзе.
Напомним, что массовая акция грузинской оппозиции началась сегодня в центре Тбилиси.