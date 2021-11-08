Москва, 8 ноября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. 19-летний нападающий «Актобе» и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов попал в сферу трансферных интересов московского «Спартака». Об этом 8 ноября сообщило издание Metaratings.

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Также источник сообщает, что ранее представители «красно-белых» уже контактировали с «Актобе» на предмет трансфера 19-летнего футболиста.

В текущем сезоне Максим Самородов принял участие в двадцати матчах казахстанской Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел лишь 795 минут из 1800 возможных.