Ниамей, , 19:56 — REGNUM Пожар вспыхнул в школе города Маради (Нигер), сообщает 8 ноября DPA.

Пожар mchs.gov.ru

По данным местных властей, загорелась соломенная крыша школы, состоящей из трёх строений.

В результате пожара 24 школьника погибли и ещё 80 получили серьёзные ожоги.

Напомним, африканская страна Нигер относится к самым бедным в мире. Свыше 80% территории Нигера находится в пустыне Сахара, а остальная часть страны — в полупустыне Сахель.

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