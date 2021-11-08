В одной из школ Нигера загорелась крыша, есть жертвы
Ниамей, 8 ноября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в школе города Маради (Нигер), сообщает 8 ноября DPA.
mchs.gov.ru
Пожар
По данным местных властей, загорелась соломенная крыша школы, состоящей из трёх строений.
В результате пожара 24 школьника погибли и ещё 80 получили серьёзные ожоги.
Напомним, африканская страна Нигер относится к самым бедным в мире. Свыше 80% территории Нигера находится в пустыне Сахара, а остальная часть страны — в полупустыне Сахель.