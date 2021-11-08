Лас-Вегас, США, 8 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Американский рэпер Трэвис Скотт выпал из списка хедлайнеров фестиваля Day N Vegas (Лас-Вегас, США). Об этом 8 ноября пишет издание Billboard.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

Причиной отказа артиста от участия в мероприятии стала трагедия, произошедшая на фестивале Astroworld в ночь с 5 на 6 ноября 2021 года. Издание Variety описывает Скотта, как человека «слишком обезумевшего, чтобы играть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld (Техас, США) началась давка, в результате которой пострадали около 300 человек. Восемь человек скончались от полученных на концерте травм.