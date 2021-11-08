Афины , , 19:46 — REGNUM Визит греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Москву состоится 8 декабря, написал 8 ноября министр иностранных дел республики Никос Дендиас в Twitter.

Кирьякос Мицотакис (сс) European People's Party

Поездка Мицотакиса в Россию обсуждалась Дендиасом сегодня, 8 ноября, в ходе телефонных переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Добавим, что визит греческого гостя будет кратким: Мицотакис пробудет в России один день.

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