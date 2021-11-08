Афины , 8 ноября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Визит греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Москву состоится 8 декабря, написал 8 ноября министр иностранных дел республики Никос Дендиас в Twitter.

(сс) European People's Party Кирьякос Мицотакис

Поездка Мицотакиса в Россию обсуждалась Дендиасом сегодня, 8 ноября, в ходе телефонных переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Добавим, что визит греческого гостя будет кратким: Мицотакис пробудет в России один день.