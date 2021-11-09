Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, позволяющий наказывать за неуплату алиментов при минимальных выплатах, сообщает ИА REGNUM.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

На сегодняшний день имеются случаи, когда частичная уплата должниками алиментов в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом, также зачастую трактуется правоприменителями как исполнение должниками своих алиментных обязательств и отсутствием состава административного правонарушения, отмечают в комитете Госдумы по госстроительству.

Поправки в КоАП позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Вместе с тем с учетом разъяснения, данного пленумом Верховного суда Российской Федерации от 27 апреля 2021 года, у правоприменителей в настоящее время не имеется препятствий для привлечения «недоплательщиков» к административной ответственности за неполную уплату алиментов.

Однако парламентарии полагают, что принятие инициативы позволит окончательно исключить неоднозначную правоприменительную практику в случае уплаты должниками алиментов в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом.

Административное наказание по ст. 5.35.1 КоАП наступает за неуплату алиментов в течение двух месяцев. Штраф составит до 20 тыс. рублей, предусмотрены и другие виды наказания.

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