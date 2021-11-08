Вашингтон, 8 ноября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Американский актёр Уилл Смит рассказал о провале фильма After Earth («После нашей эры»), в котором он выступил сценаристом и продюсером. Об этом 8 ноября пишет издание BuzzFeed.

Gage Skidmore Уилл Смит

Актёр признался, что его сын Джейден Смит, исполнивший одну из главных ролей в киноленте, был расстроен из-за негативных отзывов о его игре в фильме. «Джейден добросовестно выполнял всё, что я ему велел», — объяснил обиду сына Уилл Смит.

По словам Смита, критика настолько повлияла на его 15-летнего сына, что тот попросил отменить опеку над ним со стороны родителей. «В конце концов, он отказался от этого, но это отстой — чувствовать, что ты причинил боль своим детям», — поделился своими чувствами актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилл Смит работает над мемуарами. В них артист расскажет о взаимоотношениях с родителями и своих ментальных проблемах.