Сургутский район, Югра, 8 ноября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Югре бывшего главу поселения Сытомино Сургутского района заставили вернуть в бюджет незаконно выписанные самому себе премии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что главой сельского поселения в октябре 2018 года издано распоряжение о выплате себе поощрения по результатам работы за 2017 год в размере трёх месячных окладов.

Однако руководитель органа местного самоуправления главой поселения в 2017 году не являлся, и даже в муниципалитете местном не работал.

Прокурор района обратился с иском в суд, требуя вернуть в бюджет незаконно полученное единовременное поощрение и проценты за пользование чужими деньгами. Итого получилось к взысканию 170 тыс. рублей. Районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Но бывший уже глава Сытомино не согласился с вердиктом и подал жалобу в апелляционную инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам суда ХМАО решение районного суда оставила без изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре завершено расследование уголовного дела в отношении главы городского поселения Белый Яр в Сургутском районе. Она обвиняется в халатности, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий.