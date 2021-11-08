Москва, 8 ноября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. 7 ноября в матче 14-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак» — «Локомотив» (1:1) 21-летний опорный полузащитник молодежной сборной России U21 Наиль Умяров забил свой первый в составе «красно-белой» команды. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Наиль Умяров

Наиль Умяров перешел в «Спартак» 1 января 2019 года после удачного сезона за «Чертаново». Сумма трансфера составила 300 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 21-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Наиль Умяров принял участие в четырнадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил четыре желтые карточки.