Чебоксары, 8 ноября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В Чебоксарах арестован горожанин, которого подозревают в смерти соседа. Погибший получил смертельный удар кулаком, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Под уголовное преследование попал 48-летний чебоксарец. Следствие полагает, что преступление было совершено в ночь с 4 на 5 ноября 2021 года, когда подозреваемый был пьян. По версии управления, в ходе ссоры со своим 42-летним соседом, находившемся у него в гостях, подозреваемый ударил его кулаком в область грудной клетки. Сколько было нанесено ударов, установит экспертиза.

«Мужчина скончался через непродолжительный промежуток времени от тупой травмы грудной клетки с разрывом печени», — говорят правоохранители.

Подозреваемый арестован. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). По делу назначен ряд экспертиз.

Отметим, что в ноябре 2021 года в Канаше вынесен приговор 59-летнему горожанину, которого суд признал виновным в убийстве 55-летней жены. Правоохранители установили, что вечером 10 августа 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры он трижды ударил жену топором, от чего она скончалась. Решением суда канашцу назначено восемь лет колонии строгого режима.