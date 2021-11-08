София, 8 ноября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Правительство Болгарии приступило к реализации масштабного проекта по выделению пенсионерам и инвалидам дополнительной финансовой помощи на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 8 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких дней на счет каждого обладателя социальной карты в республике поступят 120 левов ($70).

«Это позволит многим нашим согражданам хотя бы частично решить проблему задолженности по ЖКХ», — говорится в заявлении министерства труда и социальной политики (МТСП) Болгарии. Как ожидается, соответствующая помощь будет оказана более двум миллионам пенсионеров.

Предполагается, что указанная программа продлится до конца декабря нынешнего года. Ранее глава болгарского МТСП Иван Крыстев заявлял об отсутствии у Софии эффективного плана регулярной финансовой помощи малоимущим жителям Болгарии.