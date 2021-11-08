Санкт-Петербург, , 19:50 — REGNUM Власти Ленинградской области пролонгировали запрет на работу ночных клубов, дискотек и концертов в условиях пандемии коронавируса. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Подписанным губернатором Ленобласти постановлением продлена приостановка работы ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий, которая была введена в регионе с 30 октября.

Внесены изменения в распределение районов по принципу «светофора». В «красную» зону перешли Подпорожский и Лодейнопольский районы. Таким образом на данный момент распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом: в «красной» зоне — Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский, Выборгский, Подпорожский, Лодейнопольский районы.

В «желтой» зоне — Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский и Волховский районы. В «зеленой» нет ни одного района Ленобласти.

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