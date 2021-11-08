Барселона, Испания, 8 ноября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. 8 ноября президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что тренерский штаб каталонского клуба пополнят бывшие футболисты «сине-гранатовых» Карлес Пуйоль и Дани Алвеш, если новый главный тренер команды Хави будет в них нуждаться.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

Ранее Дани Алвеш сообщал, что временно приостановил профессиональную карьеру футболиста после разрыва контракта с «Сан-Паулу».

«Барселона» объявила о назначении Хави на пост нового главного тренера команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт испанского специалиста с каталонским клубом рассчитано на три сезона до конца июня 2024 года.

Как новый главный тренер «Барселоны» Хави дебютирует после паузы на ноябрьские матчи международных команд. 20 ноября «Барселона» в матче четырнадцатого тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Эспаньолом».

На данный момент «сине-гранатовые», набрав семнадцать очков после двенадцати сыгранных матчей, идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата.