Берлин, , 19:20 — REGNUM В ответ на очередную эскалацию «режимом Лукашенко» миграционного кризиса на границе с Польшей руководству ЕС необходимо оказать помощь Варшаве и наказать санкциями официальный Минск. Об этом 8 ноября на брифинге в Берлине заявила официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, Германия выступает за единый ответ всего Евросоюза на проблему, которую создал Александр Лукашенко. Зассе уверена, что несменяемый и нелегитимный руководитель постсоветской республик «коварно» использует нелегальных мигрантов для давления на ЕС, завлекая их в Белоруссию и направляя их затем, в том числе под принуждением, в сторону границ союза. При этом наиболее страдает Польша, которая вправе рассчитывать на коллективную поддержку интеграционного объединения, считают германские дипломаты.

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Такую же позицию довёл до прессы и официальный представитель германского федерального правительства Штеффен Зайберт. Он указал на растущий наплыв нелегальных мигрантов из Белоруссии на польскую границу, назвав происходящее «гибридным нападением на государство Евросоюза». Он сообщил, что ЕС «будет совместно противодействовать» таким действиям белорусских властей.

Ранее официальный Берлин неоднократно обвинял «режим Лукашенко» в искусственно создании миграционного кризиса. Лукашенко в свою очередь обвинил в происходящем ЕС и лично федерального канцлера Ангелу Меркель.