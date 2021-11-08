Москва, 8 ноября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Сети появилась дата выхода альбома «Смутное время» рэпера Мирона Фёдорова (известен как Oxxxymiron, Оксимирон). Об этом 8 ноября сообщает портал The Flow.

Oxxxymiron.com Oxxxymiron

Дату релиза раскрыли в рекламном посте в сообществе «ВКонтакте» под названием «Грайм зоопарк». Как говорится в публикации, пластинка выйдет 12 ноября 2021 года — спустя ровно 6 лет с момента выхода альбома «Горгород».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2021 года Оксимирон представил трек «Организация» и клип на него. Это уже третья композиция, выпущенная рэпером за последнюю неделю.