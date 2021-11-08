Барселона, Испания, , 19:15 — REGNUM 8 ноября новый главный тренер каталонской «Барселоны» Хави сообщил, что продление контракта с 24-летним Усманом Дембеле является приоритетной целью клуба: «Безусловно, продление контракта Усмана Дембеле — один из наших приоритетов. Он может стать лучшим игроком в мире на своей позиции», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие лишь в одном матче за «Барселону» во всех турнирах из-за травмы колена, полученной на Чемпионате Европы 2020, и повреждения подколенного сухожилия.

Усман Дембеле перешел в «Барселону» 25 августа 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 135 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Соглашение французского флангового нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца июня 2022 года.