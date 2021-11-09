Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, Госдума обсудит законопроект, расширяющий возможности наказания граждан иностранных государств, а также лиц без гражданства, сообщает ИА REGNUM.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Речь идет о возможности применения к иностранным гражданам, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России, в том числе осуществляющим их необоснованное юридическое преследование или принявшим необоснованные решения, нарушившие права и законные интересы российских граждан, ряда мер санкционного характера. Это запрет на въезд в Российскую Федерацию, арест на территории Российской Федерации финансовых и иных активов, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Станет возможно также приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории страны.

Ожидается, что нормы коснутся, прежде всего, граждан Украины.

Изменения в «закон Димы Яковлева» не затрагивают вопросов передачи несовершеннолетних граждан Российской Федерации на усыновление (удочерение) иностранным гражданам. Действующие нормы по-прежнему будут распространяться только на граждан США, что обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства в отношении Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц, указали в правительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме оценили расширение «закона Димы Яковлева»