Берлин, 8 ноября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Sony открыла в EC первый магазин PlayStation Direct. Об этом 8 ноября сообщает портал GamesRadar.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Особенность этих магазинов заключается в том, что геймеры могут приобретать в них консоли PlayStation 5 и аксессуары напрямую у Sony. Пока компания открыла PlayStation Direct только в Германии, но вскоре такие торговые точки появятся в Великобритании, Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Стоит отметить, что позиция PlayStation 5 присутствует в немецком PlayStation Direct, но пока консоль купить там нельзя.

Ранее хакерская группа Fail0verflow заявила, что ей удалось серьёзно продвинуться во взломе PlayStation 5. Она пояснила, что получила доступ к«корневым ключам» консоли.