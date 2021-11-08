Москва, 8 ноября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Руководство московского «Спартака» планирует пригласить итальянского скаута «Пари Сен-Жермена» Луку Каттани на пост спортивного директора клуба. Об этом 8 ноября сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Clément Bucco-Lechat Антонио Конте

Ранее итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщала, что «Спартак» ведет переговоры с бывшим ассистентом Антонио Конте Паоло Ваноли. Ваноли может сменить Руя Виторию на посту главного тренера «красно-белых».

После четырнадцати туров московский «Спартак», одержав лишь пять побед и набрав девятнадцать очков, идет на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.