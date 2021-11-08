Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст намерен посетить Россию и обсудить проблему Афганистана.

Выход. Армия США. Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил журналистам 8 ноября на брифинге.

По его словам, такой визит он предпримет в ближайшее время в рамках своей первой официальной поездки в Европу и в Азию.

«В ходе предстоящей поездки я планирую посетить Пакистан, Россию и Индию», — сказал Уэст.

Ранее он заявил, что посетит страны Европы и Азии, «чтобы обсудить дальнейшие действия касательно Афганистана с союзниками и партнерами».

Напомним, в октябре 2021 года спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад ушел с этого поста, а его преемником стал Томас Уэст.

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