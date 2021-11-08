Ньюкасл, Великобритания, , 19:03 — REGNUM 8 ноября пресс-служба «Ньюкасла» объявила о назначении 43-летнего английского специалиста Эдди Хау на пост главного тренера команды. На этом посту Хау сменил отправленного в отставку Стива Брюса, проработавшего в английском клубе два года. Контракт Эдди Хау с «сороками» рассчитан на три года до конца сезона 2023/24.

После одиннадцати туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «Ньюкасл», набрав лишь пять очков, занимает предпоследнее девятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата.

В Англии Эдди Хау известен по тренерской деятельности в «Борнмуте», в котором он проработал суммарно одиннадцать лет.