Екатеринбург, , 19:02 — REGNUM В Екатеринбурге ушёл из жизни бывший глава Кировского РУВД Сергей Грибоедов. Полковнику было 63 года, пишут СМИ.

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По данным Накануне.Ru, прощание с умершим пройдёт 10 ноября. Оно состоится на Михайловском кладбище.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что Сергей Грибоедов родился в Петрозаводске. В 1978 году он окончил Свердловский юридический институт. Своей работе в правоохранительных органах он отдал более 26 лет.