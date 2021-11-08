Казань, , 19:21 — REGNUM На полигоне Казанского высшего танкового командного училища, с 8 по 12 ноября пройдут совместные учения с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство— 2021». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военные учения Function.mil.ru

Российский воинский контингент на учении в основном представляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения из Самарской области, а также силы и средства подразделений связи, специального назначения, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты (войска радиационной, химической и биологической защиты), военной полиции Центрального военного округа (ЦВО). На учение для отработки совместных действий привлекли военных их Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии.

Мероприятие проводится под непосредственным руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

Учение пройдет в два этапа, в ходе которых коллективные миротворческие силы ОДКБ отработают вопросы планирования и проведения миротворческой операции, совместные действия по организации лагеря беженцев и его защите, сопровождению колонн с гуманитарным грузом, несению службы на блок-постах. Закончится учение тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями и их уничтожения.

Всего в учении принимают участие более 1,7 тыс. человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран-участниц ОДКБ, свыше 300 единиц вооружения, в том числе восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24.

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