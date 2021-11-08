Тбилиси, 8 ноября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Народный защитник Грузии Нино Ломджария, заявила, что тюремные власти пока официально не уведомили её о переводе Михаила Саакашвили из тюрьмы города Рустави в больницу при тюрьме в тбилисском районе Глдани, сообщает 8 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

По словам Ломджария, после сообщений о том, что Саакашвили перевели из руставской тюрьмы, она связалась с администрацией тбилисской тюрьмы № 18, но администрация не подтвердила, что Саакашвили уже находится там.

Ломджария заявила, что её официальные представители уже направлены в тбилисскую тюрьму для уточнения информации о местонахождении Саакашвили.

Омбудсмен утверждает, что причиной перевода Саакашвили в тюремную больницу стало существенное ухудшение за последнее время состояния его здоровья, так как бывший президент уже целых три дня не принимает медикаментов, витаминов и пищевых добавок, которые он до этого исправно принимал всё время голодовки.

Напомним, что Михаил Саакашвили 1 октября после нелегального пересечения грузинской границы был арестован в Тбилиси и помещён в тюрьму.