Москва, , 21:17 — REGNUM ДОКУМЕНТ

Схема — структура участников некоторых предприятий Яндекса © ИА REGNUM

ИА REGNUM направило руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека А.В. Поповой обращение, в котором, в частности, говорится:

«(…) Общеизвестно, что группа компаний «Яндексу: ООО «Яндекс.Маркет», ООО «Яндекс.Каршеринг», ООО «Яндекс.Такси», ООО «Яндекс.Доставка», ООО «Едадил» и др. — предоставляет разнообразные услуги населению и юридическим лицам.

В средствах массовой информации всё чаще появляются сообщения о некачественных услугах со стороны группы компаний «Яндекс».

В связи с участившимися случаями жалоб граждан на «Яндекс» просим Вас сообщить о количестве обращений граждан в Роспотребнадзор с жалобами в отношении качества услуг группы компаний «Яндекс».

Также просим Вас предоставить информацию о количестве жалоб потребителей услуг, доводы которых нашли подтверждение в ходе проверки, и принятым Роспотребназдором соответствующим мерам надзорного реагирования.

Просим сообщить также, обращался ли Роспотребнадзор в судебные органы в отношении группы компаний «Яндекс»? И если обращался, то по каким нарушениям, и какие были вынесены судом решения?

Группа компаний «Яндекс», являясь владельцем агрегатора информации, осуществляет целенаправленные действия по предоставлению широкому кругу потребителей различных услуг (услуги такси, услуги доставки, услуги розничной продажи товаров и тд). У потребителей при заключении Договора услуг всегда складывается однозначное мнение, что услуга оказывается непосредственно «Яндексом». Какой-либо публичной информации, что Услуга будет оказана другим лицом, «Яндекс» при предложении перечня услуг не представляет.

Вместе с тем, в случае возникновения претензий по услуге, чаще всего при использовании сервиса «Яндекс.Такси», «Яндекс» освобождается от юридической ответственности на основании заключения партнерского Договора с исполнителем услуги.

Не считаете ли Вы такую схему построения бизнеса «Яндекса» нарушением прав потребителей и законодательства РФ?

Запрашиваемую информацию просим предоставить за период с 2018 г. по 2021 г.

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