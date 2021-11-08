Бергамо, Италия, , 18:57 — REGNUM 8 ноября агент 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука Вадим Шпинев исключил, что его клиент вернется в Россию. Также агент намекнул, что Миранчук может перейти в другой клуб, выступающий в итальянской Серии А.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в восьми матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел лишь 216 минут.

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13,5 миллиона евро. Соглашение Миранчука с командой из Бергамо рассчитано еще на три года до конца сезона 2023/24.