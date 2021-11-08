Глазго, Великобритания, , 18:57 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама подверг резкой критике Китай и Россию, проигнорировавших саммит ООН (COP26) по климату.

Барак Обама Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С таким заявлением экс-президент США выступил 8 ноября на одном из мероприятий этого форума.

По его мнению, Москва и Пекин не хотят предпринимать срочные меры по сокращению выбросов в атмосферу и по борьбе с «изменением климата».

«Особенно разочаровывает, что лидеры двух стран, входящих в число самых больших источников выбросов — Китая и России — отказались даже присутствовать на мероприятиях», — сказал Обама.

Кроме того, он обвинил другого экс-президента США, Дональда Трампа, в выходе из Парижского соглашения по климату.

По словам Обамы, прогресс «остановился», когда экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из Парижского соглашения.

«Мы не сделали достаточно, чтобы урегулировать этот кризис, нам нужно делать больше», — добавил Обама.

Напомним, Россия и Китай не принимали участия в COP26, заявив о своей программе по борьбе с загрязнением окружающей среды.

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