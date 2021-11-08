Ниамей, , 18:57 — REGNUM Жертвами обрушения шахты по добыче золота в Нигере стали 18 человек, сообщает 8 ноября Agence France-Presse.

Золотая шахта Napoli1.com

По данным местных властей, ещё семь человек попали в больницу. Инцидент произошёл накануне, 7 ноября, близ деревни Дан-Исса.

Напомним, добыча полезных ископаемых является основной отраслью экономики Нигера. В этой африканской стране добывают уран, каменный уголь, металлы.

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