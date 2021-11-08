Кострома, 8 ноября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Станцию для сотрудников областной службы спасения в Костроме достроят к июню 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Николай Ухов.

Внешний вид новой спасательной станции на улице Лесной в Костроме

«Конкурс на определение нового подрядчика по строительству станции будет проведен в декабре 2021 года со сроком исполнения работ к июню 2022 года. Новый конкурс (объявленный в августе 2021 года — ИА REGNUM) был приостановлен, потому что понадобилась корректировка проекта с учётом удорожания индекса сметной стоимости. Работы будут выполняться в начале следующего года, с момента захода прежнего подрядчика на объект цены на стройматериалы и другие расходные статьи изменились»

По словам чиновника, предприниматель неоднократно срывал сроки производства работ. Причина, указанная им в уведомлении о расторжении соглашения, носит характер «отговорки».

"Да, действительно, организация самостоятельно приняла решение отказаться от объекта. Но если бы этого не произошло, расторжение было бы оформлено заказчиком работ. Просто подрядчик нас опередил. Он изначально нарушал график производства — контракт был подписан в марте, а он приступил к работам в мае . То субпордядчика не было, то поставок. То, что он написал о нересте рыб, в большей степени носит характер отговорки. Федеральное агентство по рыболовству признало стройку не влияющей на нерест, и работы были разрешены. По этой причине простоя быть не могло» , — рассказал Ухов .

Напомним, контракт на строительство станции был заключен между госучреждением «Облстройзаказчик» и ООО «СтройСтандарт» в марте 2021 года. Финансирование работ в размере 15 млн рублей осуществлялось из областного бюджета. По условиям договора здание с помещениями для работы и отдыха специалистов, кабинетом фельдшера и смотровой вышкой должно было появиться в городе к 31 октября 2021 года.

За два месяца до сдачи объекта подрядчик расторг контракт в одностороннем порядке, объяснив свои действия запретом на стройку в период нереста рыб с апреля по июнь 2021 года. По его словам заказчик не учёл «паузу» в составлении графиков. Это обстоятельство послужило причиной отказа предпринимателя от завершения работ.

Сейчас на стройплощадке заложен фундамент, другие действия по строительству станции компания выполнить не успела. Отметим, что позднее ООО «СтройСтандарт» было включено в реестр недобросовестных поставщиком костромским управлением Федеральной антимонопольной службы. Компания выиграла аукцион на реконструкцию кардиодиспансера Костромской областной клинической больницы имени Королёва, но не смогла подписать необходимые документы, сославшись на травму ноги генерального директора. Антимонопольщики посчитали, что при участии в процедуре общество не проявило «должного профессионализма и осмотрительности» и включило предприятие в «чёрный список».