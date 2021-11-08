Подгорица, , 18:50 — REGNUM В Черногории перерабатывается чуть более одного процента (1,17%) бытовых отходов, говорится в исследовании управления статистики Monstat.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Черногория не выполнила свою стратегию, установленную десять лет назад, согласно которой уровень переработки уже должен был превысить 20 процентов, а цель Европейского Союза — к 2025 году он должен быть выше 55 процентов.

В 2020 году в Черногории образовалось 304 тысячи тонн бытовых отходов, из которых 3,55 тысячи тонн были переработаны. Аналогичное соотношение было и в 2019 году, когда было 340 тысяч тонн бытовых отходов, из которых 4,03 тысячи тонн были переработаны.

Согласно этим данным, среднестатистический гражданин Черногории производит 489 килограммов мусора в год, или 1,3 килограмма в день.