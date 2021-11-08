Нягань, Югра, 8 ноября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. В Югре арестован 62-летний житель Нягани, которого подозревают в серии хулиганств, вымогательствах и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО Часть изъятого арсенала рэкетира из Нягани

По версии следствия, житель Нягани запугивал троих местных бизнесменов, требуя от них крупную сумму денег.

Для устрашения он палил из огнестрельного оружия по объектам, принадлежащим предпринимателям Советского и Октябрьского районов. А именно, по автозаправке, магазину, а также жилому дому, где проживала мать одного из потерпевших. Затем жертвы получали смс — сообщения с номеров, оформленных на подставных людей, с угрозами в отношении них и их близких, а также с требованием заплатить за спокойствие 400 тысяч рублей.

Подозреваемый был вычислен полицейскими и задержан. При обыске у него был изъят гладкоствольный обрез, автомат Калашникова, порядка 200 патронов разного калибра, а также маски, имитирующее лицо человека, форменное обмундирование полиции, четыре сотовых телефона и 10 сим-карт. В автомобиле злоумышленника обнаружены подложные номера, которые он использовал с целью конспирации при совершении преступлений.

По факту возбуждено уголовное дело ч.2 ст.213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Обвиняемый по решению суда арестован на два месяца. Он имеет судимости за вымогательство, разбой, а также за преступления в сфере незаконного оборота оружия.