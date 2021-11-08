8 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 19:49 — REGNUM Заявление мэра американского города Сан-Диего Тодда Глория о том, что военно-морские силы США назвали танкер-заправщик в честь активиста и первого открытого политика-гея в Соединённых Штатах Харви Милка, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 8 ноября в социальной сети Facebook.

ЛГБТ. США Иван Шилов © ИА REGNUM

USNS Harvey Milk (T-AO-206) Nassco.com

«Как вы шхуну назовёте, так она и поплывёт. Главное теперь — не поворачиваться к этому кораблю кормой», — шутит Алексей Б.

Многие пользователи не смогли воспринять всерьёз решение руководства американских военно-морских сил. Граждане принялись остро иронизировать над данной новостью.

«А почему не раскрасили в радужные цвета? Как бы смотрелся живенько, да и глазик радовал в перископе. Наводиться было бы куда как удобнее на такой яркий объект, выделяющийся на водной глади», — издевается Елена И.

Некоторые комментаторы отмечают, что смеяться в данном случае не стоит, потому что Америка движется в сторону полного краха, не только в формате государственности, но и в части общества, которое сейчас раздирает огромное количество искусственных противоречий. Пока что нет полного понимания, к чему приведёт такая настырная ЛГБТ-пропаганда, но можно сказать точно, что ничем добрым это не закончится, пишут граждане.

«Западный мир частями движется по пути Содома. Они считают это за успех, но история неоднократно доказывала обратное. От таких «достижений» стоит только ожидать больших бед», — считает Paul S.

Часть людей считает, что в глазах всего окружающего мира Соединённые Штаты сейчас выглядят очень глупо. Делая из своих вооружённых сил посмешище, американское командование роет себе глубокую могилу, пишут граждане.

«Какая гордость американским морякам служить на таком корабле! Боюсь даже себе представить, как обзовут это судно российские моряки», — отмечает Matvey S.

Ряд пользователей предполагает, что выбор руководства ВМС США пал на ЛГБТ-активиста потому, что в Америке не нашлось более достойного «героя», чтобы назвать в честь него военное судно.

«Видимо, нет в Америке героев, нечем и некем гордиться. Думали, думали и придумали наконец-то, в честь кого назвать военный корабль. Ну, это в принципе даже и неплохо. Страна без героев, с сомнительными ценностями — лёгкий конкурент на мировой арене для Российской Федерации», — поделилась своим мнением Евгений В.

Отдельные комментаторы отмечают, что американские военные в последнее время показывают всё меньше мужественности, героизма и стремления к победам, зато количество позорных страниц американских военных экспансий значительно прибавилось.

«У меня такое чувство складывается, что если случится война с США, то она войдёт в историю, как битва геев с натуралами. Такой «радужный» флот ни одна уважающая себя страна с консервативными ценностями всерьёз воспринимать не сможет. Будут постоянно издеваться, вследствие чего авторитет Соединенных Штатов будет постоянно падать. У них и так всё далеко не гладко. Особенно после позорного бегства из Афганистана», — пишет Артемий У.

Напомним, 7 ноября мэр американского города Сан-Диего Тодд Глория написал в своём Twitter о том, что военно-морские силы США назвали танкер-заправщик в честь активиста и первого открытого политика-гея в Соединённых Штатах Харви Милка.