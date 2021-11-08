Москва, 8 ноября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

ИА REGNUM Схема — структура участников некоторых предприятий Яндекса

ИА REGNUM направило Уполномоченному по защите прав предпринимателей в городе Москве Т. В. Минеевой обращение, в котором, в частности, говорится:

«(…) Общеизвестно, что группа компаний «Яндекс»: ООО «Яндекс.Маркет», ООО «Яндекс.Каршеринг», ООО «Яндекс.Такси», ООО «Яндекс.Доставка», ООО «Едадил», ООО «Дзен.Платформ» и др. — ведёт активную и разнообразную деятельность в предпринимательской сфере.

Просим сообщить о количестве обращений от субъектов предпринимательской деятельности к Вам с жалобами в отношении группы компаний «Яндекс», а также информацию о количестве жалоб, доводы которых при рассмотрении нашли своё подтверждение и по ним Вами в соответствии с нормами Федерального закона от 07.05.2013 № 178-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» были приняты соответствующие меры.

Группа компаний «Яндекс», являясь владельцем агрегатора информации, осуществляет целенаправленные действия по предоставлению широкому кругу потребителей различных услуг (услуги такси, услуги доставки, услуги розничной продажи товаров и т. д.). У потребителей при заключении Договора услуг всегда складывается однозначное мнение, что услуга оказывается непосредственно «Яндексом». Какой-либо публичной информации, что услуга будет оказана другим лицом, «Яндекс» при предложении перечня услуг не предоставляет.

Вместе с тем в случае возникновения претензий по услуге, чаще всего при использовании сервиса «Яндекс.Такси», включая нарушения водителями «Яндекс.Такси» ПДД, «Яндекс» освобождается от юридической ответственности на основании заключения партнерского Договора с исполнителем услуги.

Не считаете ли Вы такую схему построения бизнеса «Яндекса» нарушением законодательства РФ?

Запрашиваемую информацию просим предоставить за период с 2018 г. по 2021 г.».