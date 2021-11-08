REGNUM запросил власти Москвы о законности предпринимательства «Яндекса»
Москва, 8 ноября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ
ИА REGNUM направило Уполномоченному по защите прав предпринимателей в городе Москве Т. В. Минеевой обращение, в котором, в частности, говорится:
«(…) Общеизвестно, что группа компаний «Яндекс»: ООО «Яндекс.Маркет», ООО «Яндекс.Каршеринг», ООО «Яндекс.Такси», ООО «Яндекс.Доставка», ООО «Едадил», ООО «Дзен.Платформ» и др. — ведёт активную и разнообразную деятельность в предпринимательской сфере.
Просим сообщить о количестве обращений от субъектов предпринимательской деятельности к Вам с жалобами в отношении группы компаний «Яндекс», а также информацию о количестве жалоб, доводы которых при рассмотрении нашли своё подтверждение и по ним Вами в соответствии с нормами Федерального закона
Группа компаний «Яндекс», являясь владельцем агрегатора информации, осуществляет целенаправленные действия по предоставлению широкому кругу потребителей различных услуг (услуги такси, услуги доставки, услуги розничной продажи товаров и т. д.). У потребителей при заключении Договора услуг всегда складывается однозначное мнение, что услуга оказывается непосредственно «Яндексом». Какой-либо публичной информации, что услуга будет оказана другим лицом, «Яндекс» при предложении перечня услуг не предоставляет.
Вместе с тем в случае возникновения претензий по услуге, чаще всего при использовании сервиса «Яндекс.Такси», включая нарушения водителями «Яндекс.Такси» ПДД, «Яндекс» освобождается от юридической ответственности на основании заключения партнерского Договора с исполнителем услуги.
Не считаете ли Вы такую схему построения бизнеса «Яндекса» нарушением законодательства РФ?
Запрашиваемую информацию просим предоставить за период с 2018 г. по 2021 г.».