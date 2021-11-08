Москва, , 19:33 — REGNUM Актриса Юлия Снигирь поделилась с подписчиками видео со съёмок фильма «Воланд». Артистка опубликовала ролик в личном Instagram-аккаунте 8 ноября.

Юлия Снигирь Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/tv/CWADF9cIFUn/

На видео Снигирь показала, как в фильме создавались сцены полёта главной героини — Маргариты. «Ну вот и всё, съемки фильма «Воланд» окончены. Это было удивительное путешествие», — подписала публикацию актриса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьера фильма «Воланд», снятого по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», состоится в 2022 году. Режиссёром киноленты выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»).

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