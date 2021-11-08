Лос-Анджелес, США, , 18:44 — REGNUM Disney опубликовал первый официальный постер кинокомикса «Человек-паук: нет пути домой». Изображение было выложено 8 ноября на twitter-странице проекта.

Человек-паук Цитата из к/ф «Человек-паук: Возвращение домой». реж Джон Уоттс. 2017. США

Многие поклонники киновселенной Marvel отметили, что студия, похоже, подтвердила информацию о злодеях фильма. Они обратили внимание на изображённые «щупальца» Доктора Осьминога, а также на «летающего» Зелёного гоблина в правом верхнем углу плаката.

https://twitter.com/SpiderManMovie/status/1457543351079636992

Напомним, премьера фильма «Человек-паук: нет пути домой» запланирована на 16 декабря 2021 года. Главную роль в нём вновь исполнит Том Холланд, в проекте также участвуют Бенедикт Камбербэтч, Джон Фавро, Зендая и другие известные актёры. Некоторые фанаты предполагают, что Уиллем Дефо повторит в этой картине роль Зелёного гоблина.

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