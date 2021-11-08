София, , 18:44 — REGNUM Представители крупных компаний из Болгарии и России проведут масштабные виртуальные встречи и консультации в рамках нового онлайн-форума, который стартует 9 ноября. Об этом 8 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Бизнес ИА REGNUM

Организаторами мероприятия выступили представители Московского экспортного центра при поддержке Болгарской торгово-промышленной палаты (БТПП). Согласно официальной информации, на полях форума встретятся до 500 предпринимателей, представляющих сферы информационных технологий, строительства, производства оборудования и текстильной промышленности.

«Наша инициатива станет принципиально новым этапом делового сотрудничества между Москвой и Софией», — говорится в заявлении оргкомитета акции.

Активная фаза форума продлится до 12 ноября. Предполагается, что в дальнейшем подобные встречи будут носить регулярный характер.

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