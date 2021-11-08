Подгорица, , 18:42 — REGNUM В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 57 процентов взрослого населения и повторно вакцинировано 53,9 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцины Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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Первую дозу вакцины получили 260 725 человек или 42,1 процента, а вторую — 246 357 человек или 39,7 процента от общей численности населения.

В Черногории 351 человек получил первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 132 человека прошли ревакцинацию.

Третью дозу за последние 24 часа получили 604 человека, всего 18 534 человека.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.