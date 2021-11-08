Варшава, , 18:39 — REGNUM Порядка трёх-четырёх тысяч мигрантов находятся у польской границы, сообщил 8 ноября журналистам пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

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Он добавил, что в Белоруссии к настоящему моменту находится свыше десяти тысяч нелегальных мигрантов, намеревающихся прорваться в Польшу.

По его словам, ситуация «серьёзная». Мюллер обвинил Минск в сложившемся на границе миграционном кризисе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские пограничники заявили, что готовы применять различные меры, чтобы защитить границы от нелегальных мигрантов.

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