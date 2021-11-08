Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Во время одного из мероприятий, посвящённых фильму «Дюна», команда назвала дату начала производства второй части картины. Об этом 8 ноября сообщает издание DTF.

Цитата из к/ф «Дюна». Реж. Дени Вильнёв. 2021. США, Канада, Венгрия

Съёмки второго фильма «Дюна» начнутся 18 июля 2022 года. Однако премьера киноленты состоится не раньше октября 2023 года.

ИА REGNUM напоминает, что кинокомпания Warner Bros. выдвинула фильм «Дюна» Дени Вильнёва на премию «Оскар» в 14 номинациях. Среди них — «Лучший фильм», «Лучший саундтрек», «Лучший режиссёр» и другие.

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