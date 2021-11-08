Фритаун, , 18:32 — REGNUM В результате столкновения бензовоза с грузовым автомобилем в Сьерра-Леоне погибло 115 человек, сообщает 8 ноября информагентство Reuters со ссылкой на сотрудника минздрава страны.

Взрыв

Ранее сообщалось о 108 погибших и 92 пострадавших от взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне.

На данный момент известно, что сильный взрыв произошел 5 ноября в столице страны Фритауне.

Бензовоз, полностью заправленный горючим, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения горючее разлилось и произошёл объёмный взрыв, от которого погибли и пострадали десятки людей.

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