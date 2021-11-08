Рустави, Грузия, 8 ноября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 8 ноября был переведён из тюрьмы № 12 города Рустави в тюрьму № 18, расположенную в тбилисском районе Глдани, сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Первой о том, что Саакашвили больше нет в руставской тюрьме, сегодня заявила его мать Гиули Аласания. По её словам, она два часа прождала встречи с сыном, но свидания ей так и не предоставили. Аласания предположила, что Саакашвили вывезли из тюрьмы на бронированной машине, а затем пересадили на вертолёт, доставивший его в Тбилиси. Аласания назвала такое перемещение Сакашвили из одной тюрьмы в другую «похищением».

Напомним, что Михаил Саакашвили, содержавшийся в тюрьме города Рустави, должен был быть переведён в больницу при тюрьме в Тбилиси.