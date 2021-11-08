Челябинск, , 18:26 — REGNUM Бывший директор Челябинского авиапредприятия отправлен из-зпод домашнего ареста в СИЗО. Такое постановление издал Центральный райсуд Челябинска, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Арест

禁书 网

Суд учёл, что этот гражданин нарушал избранную ему ране меру пресечения. В частности, он посещал магазины и пользовался мобильной связью. В СИЗО его отправили до 9 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ему вменяют мошенничество в сфере страхования с использованием своего служебного положения.