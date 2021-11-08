Вашингтон, 8 ноября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Компания Netflix выпустит полнометражное продолжение мультсериала «Хильда». Об этом 8 ноября пишет издание «Канобу».

Кадр из мультфильма «Хильда» Мультсериал «Хильда»

Спецэпизод длительностью 85 минут будет называться «Хильда и горный король» (Hilda and the Mountain King) — он будет основан на оригинальном комиксе Люка Пирсона. Премьера фильма запланирована на 2022 год.

Добавим, что Netflix также работает над третьим сезоном мультсериала. Дата премьеры пока неизвестна, но релиз состоится после выхода полнометражного эпизода.