8 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 19:49 — REGNUM Информация о том, что министерство культуры Украины обновило чёрный список граждан, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны, оставив в нём десять умерших российских деятелей культуры, вызвала бурную реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 8 ноября в социальной сети Facebook.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это говорит лишь о примитивном уровне культуры самих составителей этих списков, которые даже не понимают, кого они вписывают», — считает Александр Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинское министерство культуры следует переименовать в «министерство бескультурья», иначе никак не объяснить то, почему в списке указаны артисты, давно покинувшие наш бренный мир.

«Уверен, что те, кто вносил имена этих артистов в свой список, даже понятия не имеет, что они умерли, потому что не знают их, не слушали их песни и не смотрели спектакли с их участием. Только максимально бескультурный человек может запрещать въезд людям, которые представляют именно культуру», — убеждён Арсений И.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские чиновники попросту имитируют свою работу, создавая подобные позорные ситуации.

«Вот вам и наглядная демонстрация всей «активной» деятельности украинских чиновников, которые якобы борются с российской агрессией. С таким же успехом они могут запретить Путину пить воду. Кстати, не исключаю, что и такой запрет вскоре может появиться на Украине», — предполагает Анатолий Ф.

Министерство культуры Украины (сс) AndriiDydiuk

Часть людей считает, что логика, которой руководствуется украинская власть, приведёт Украину, в конечном итоге, к могиле.

«Господи, ни стыда, ни совести у руководителей Украины нет. Уже покойники им покоя не дают. Позорятся на весь мир!» — считает Катерина К.

«Похоронная команда Украины мыслит соответствующим образом. Мёртвых не может даже оставить без своего внимания! Позорьтесь дальше, пусть весь мир видит вашу ущербность», — обращается Милена В.

Ряд пользователей указывает на то, что украинское руководство так сильно отбилось от рук и потеряло последние капли благоразумия, что впору просить у Запада помощи, чтобы те уже наконец-то привели киевские власти в чувства.

«Эти фашисты, которые с подачи США и Евросоюза на Украине власть захватили, реально сумасшедшие. Западным кураторам должно быть стыдно за своих подопечных, потому что позорят они в первую очередь их самих. Больше всего здесь жалко бедное население Украины», — пишет Сергей С.

Президент РФ Владимир Путин и актёр Василий Лановой Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А кого они пускать на свою территорию не хотят? Души умерших, что ли? Или их родственников, которые хотят приехать на Украину? Если их родственников, то тогда понятно, а про души не очень. Царствие небесное не подвластно украинскому министерству культуры, только Богу одному», — указывает Вера М.

Напомним, 6 ноября стало известно о том, что министерство культуры Украины обновило чёрный список граждан, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны, оставив в нём умерших российских деятелей культуры, включая актрису Элину Быстрицкую, оперную певицу Ирину Богачёву, кинорежиссёра и сценариста Бориса Грачевского, певца Иосифа Кобзона, актёров Валентина Гафта, Станислава Говорухина, Бориса Клюева, Василия Ланового, Владимира Меньшова и Олега Табакова.