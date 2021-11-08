София, 8 ноября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции и таможенного управления Болгарии изъяли на контрольно-пропускном пункте «Капитан Андреево» (болгарско-турецкая граница) несколько упаковок сильно действующего наркотика общей массой 4228 граммов. Об этом 8 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Изъятие синтетических наркотиков в Бийске

По данным болгарских правоохранителей, контрабандные наркотики перевозил в ручной клади гражданин Румынии иракского происхождения, следовавший на рейсовом автобусе из Стамбула в Бухарест. Согласно официальной информации, стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может составить 380,5 тысяч левов ($225 тыс.).

Досудебное производство возбуждено прокуратурой болгарского района Хасково. Перевозчик наркотических веществ задержан. Если его вина будет полностью доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.