Барселона, Испания, , 18:19 — REGNUM 8 ноября новый главный тренер каталонской «Барселоны» Хави подтвердил, что у него действительно было предложение возглавить сборную Бразилии, однако испанец сделал выбор в пользу «сине-гранатовых».

Хави Doha Stadium Plus Qatar

Официально о назначении Хави на пост главного тренера «Барселоны» «сине-гранатовые» объявили в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт рассчитан на три года до конца сезона 2023/24.

После двенадцати сыгранных туров «Барселона», набрав лишь семнадцать очков, занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22.