Вашингтон, 8 ноября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В новой игре Call of Duty, которая выйдет в 2023 году, разработчики могут вернуться к серии Black Ops. Об этом 8 ноября сообщает портал Gamesradar.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Известный в Twitter инсайдер RalphsValve, ранее сообщивший правдивые сведения о кампании Call of Duty: Modern Warfare 2, написал на своей странице, что действие очередной игры Call of Duty будет происходить в недалёком будущем. Издание отметило, что, судя по системе ротации разработчиков игр Call of Duty, над реализацией этого проекта будет работать студия Treyarch.

Напомним, Treyarch выступила в качестве разработчика четырёх основных игр Black Ops. Стоит отметить, что ранее инсайдеры сообщили, что Call of Duty 2022 года будет представлять собой новый взгляд на Modern Warfare 2, а работать над проектом будет студия Infinity Ward, выпустившая оригинальную игру.